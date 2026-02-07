７日の東京競馬場は朝から時折、雪が強く降る状況で６Ｒ前には天候が「小雪」から「雪」に変更。７Ｒまでは予定通りにレースが実施されたが、時間が経過するにつれて芝コースにはうっすらと雪が見えるようになっていた。１４時０分に発走予定だった８Ｒ前に天候調査が入り、１４時１０分に「安全な競馬が困難である」としてＪＲＡから開催の中止が発表された。開催中の中止は雪の影響で３Ｒ以降が中止となった２０年３月２９日