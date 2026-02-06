三越伊勢丹ホールディングスが、2025年度（2025年4月〜2026年3月）の国内百貨店の総額売上高の通期予想を50億円下方修正した。昨今のチャイナリスクの影響を鑑みたもので、1兆1487億円（前年比99.7％）の着地となる見通しだ。【画像をもっと見る】50億円引き下げたのは、三越伊勢丹グループ国内百貨店の海外顧客売上の通期予想。同社の国内百貨店事業のインバウンド比率は約12％で、海外顧客売上のうち約半数は中国・香港が占