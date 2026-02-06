2026年のバレンタインに関する意識調査の結果が注目を集めている。【映像】“自分チョコにもぴったり”な注目商品の数々調査を実施したのは、老舗百貨店「松屋銀座」。チョコの購入目的やそれぞれの予算についての調査結果が発表された。今年のトレンドは贅沢!? “自分チョコ”の予算は購入の目的としては、「自分チョコ」（65.0%）として買う人が最も多く、「恋人などへの本命チョコ」（53.7%）や「義理チョコ」（20.1%）を