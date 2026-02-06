2026年4月3日〜5日に、神奈川・横浜の街全体で開催される都市型フェス＜CENTRAL MUSIC & ENTERTAINMENT FESTIVAL 2026＞が、Kアリーナ、赤レンガ倉庫に続く、3つ目のステージとなるKT Zepp Yokohamaで行われる＜CENTRAL LAB.＞2日間の詳細を発表した。＜CENTRAL LAB.＞は、新たな都市型フェスの楽しみ方を提案する「フェスの多様性を追求する新たなキュレーションステージ」だという。「LAB.（ラボ）」というイベント名の通り