総務省の家計調査の結果、去年１年間のラーメン消費額（１世帯あたり・中華そば）は、 山形市が年間消費額で日本一となり、４連覇を果たしました。 【写真を見る】2万円超えでダントツに！ラーメン消費額ランキング山形市が日本一で4連覇達成！ 総務省家計調査 結果は、総務省がけさ発表しました。 ■驚きの金額 ２０２５年の外食消費額（中華そば）は、山形市は２万５１０２円。２位の新潟市は１万９０７３