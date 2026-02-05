ファミリーマートは、2月22日の ”ねこの日” に合わせて、ねこモチーフのデザート・パン・お菓子や日用品などのオリジナル商品17種類を発売する「ファミリ〜にゃ〜ト大作戦！」を、2026年2月10日（火）から全国のファミリーマート約1万6400店にて開催する。＞＞＞『ファミリ〜にゃ〜ト大作戦！』の新商品をチェック！（写真33点）ファミリーマートは、ねこ関連市場の拡大やペットへの家計支出の伸長、2月22日の「ねこの日」を起点