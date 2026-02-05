【ファミリ〜にゃ〜ト大作戦！】『mofusand』コラボや肉球型スイーツなどが登場！
ファミリーマートは、2月22日の ”ねこの日” に合わせて、ねこモチーフのデザート・パン・お菓子や日用品などのオリジナル商品17種類を発売する「ファミリ〜にゃ〜ト大作戦！」を、2026年2月10日（火）から全国のファミリーマート約1万6400店にて開催する。
＞＞＞『ファミリ〜にゃ〜ト大作戦！』の新商品をチェック！（写真33点）
ファミリーマートは、ねこ関連市場の拡大やペットへの家計支出の伸長、2月22日の「ねこの日」を起点とした ”ネコノミクス” の盛り上がりを背景に、ねこモチーフのオリジナル商品を展開してきた。2022年2月22日の「スーパーねこの日」をきっかけに実験的な取り組みとしてスタートし、2023年2月からは「ファミリ〜にゃ〜ト大作戦！」として本格展開。回を重ねるごとに好評を得て、昨年は過去最高の売上を記録した。ファミリーマートのカテゴリ横断企画の中でも併買率が高く、「ねこの日をファミマで楽しむ」という新たな楽しみ方が定着しつつあ流という。SNS上でも「全部買いたくなる可愛さ」「今年も楽しみにしていた」「推しねこを選ぶのが楽しい」といった声が毎年多く寄せられている。
4回目となる今年は、 ”肉球” や ”しっぽ” など、ねこの魅力を細部まで表現した商品に加え、ねこをモチーフにしたオリジナルパッケージを多数ご用意、「ハイチュウ」や「忍者めし鋼」といった人気商品との初コラボ商品など、店内が ”ねこだらけ” になる商品をラインアップした。
さらに期間中、ファミペイを提示して対象商品を購入するとスタンプが貯まり、「mofusand」オリジナルの景品などが抽選でもらえるキャンペーンを実施。この機会に、見て楽しい、食べておいしい、そして ”ねこの支援にもつながる” ファミリーマートならではの企画をぜひ楽しんでほしい。
今年の「ファミリ〜にゃ〜ト大作戦！」は、「ハイチュウ」「忍者めし鋼」といった人気のお菓子とのコラボ商品をはじめ、「手に取りたくなる」「共有したくなる」かわいい仕掛けを随所に施し、ねこ好きの方はもちろん、幅広いお客さまに楽しんでもらえる ”ねこかわいい” 17種類の商品を発売する。
毎年大変好評の『mofusand』コラボ商品や、ヤマト運輸とのコラボ商品が今年も登場。また、肉球やしっぽ、ねこの表情を表現した仕様で、さらにお客さまにねこの日を楽しめるように、人気が高い肉球をモチーフにした「肉球タルト」などの新商品を発売する。
さらに、猫専門イラストレーター「Coony（クーニー）」描き下ろしパッケージの商品も展開し、手に取った瞬間から ”もふもふ” の世界観を楽しめるラインアップとなっている。
思わず写真に撮りたくなる、 ”ねこかわいい” 商品にぜひご注目を。
＞＞＞『ファミリ〜にゃ〜ト大作戦！』の新商品をチェック！（写真33点）
ファミリーマートは、ねこ関連市場の拡大やペットへの家計支出の伸長、2月22日の「ねこの日」を起点とした ”ネコノミクス” の盛り上がりを背景に、ねこモチーフのオリジナル商品を展開してきた。2022年2月22日の「スーパーねこの日」をきっかけに実験的な取り組みとしてスタートし、2023年2月からは「ファミリ〜にゃ〜ト大作戦！」として本格展開。回を重ねるごとに好評を得て、昨年は過去最高の売上を記録した。ファミリーマートのカテゴリ横断企画の中でも併買率が高く、「ねこの日をファミマで楽しむ」という新たな楽しみ方が定着しつつあ流という。SNS上でも「全部買いたくなる可愛さ」「今年も楽しみにしていた」「推しねこを選ぶのが楽しい」といった声が毎年多く寄せられている。
さらに期間中、ファミペイを提示して対象商品を購入するとスタンプが貯まり、「mofusand」オリジナルの景品などが抽選でもらえるキャンペーンを実施。この機会に、見て楽しい、食べておいしい、そして ”ねこの支援にもつながる” ファミリーマートならではの企画をぜひ楽しんでほしい。
今年の「ファミリ〜にゃ〜ト大作戦！」は、「ハイチュウ」「忍者めし鋼」といった人気のお菓子とのコラボ商品をはじめ、「手に取りたくなる」「共有したくなる」かわいい仕掛けを随所に施し、ねこ好きの方はもちろん、幅広いお客さまに楽しんでもらえる ”ねこかわいい” 17種類の商品を発売する。
毎年大変好評の『mofusand』コラボ商品や、ヤマト運輸とのコラボ商品が今年も登場。また、肉球やしっぽ、ねこの表情を表現した仕様で、さらにお客さまにねこの日を楽しめるように、人気が高い肉球をモチーフにした「肉球タルト」などの新商品を発売する。
さらに、猫専門イラストレーター「Coony（クーニー）」描き下ろしパッケージの商品も展開し、手に取った瞬間から ”もふもふ” の世界観を楽しめるラインアップとなっている。
思わず写真に撮りたくなる、 ”ねこかわいい” 商品にぜひご注目を。