《本日、所属アーティストMicro （Def Tech）が逮捕されたとの報道がございました。ファンの皆様ならびに関係各所の皆様へご心配とご迷惑をおかけしておりますことを、心よりお詫び申し上げます。20周年という節目の公演に向け準備を重ねている中で、このような事態となり非常に残念でなりません。現在、本人とは連絡が取れておらず、事実関係の確認を進めております》2月3日、音楽デュオ・Def Techが公式Instagramを更新し、Micro