【イタリア・ミラノ４日発】６日に開幕するミラノ・コルティナ五輪を前に、日本選手団が頼もしい援軍からサポートを受けている。日本オリンピック委員会（ＪＯＣ）と味の素社が運営する「Ｇ―ＲｏａｄＳｔａｔｉｏｎ（ＧＲＳ）」は、ミラノの選手村から徒歩５分ほどの距離に位置する。栄養サポートを行う施設で、白米や汁物の和食を中心に、数多くの食事を用意。さらにはミシュランシェフの徳吉洋二氏が監修した「Ｐｏｗｅｒ