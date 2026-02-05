明るく軽妙なトークで人気を集め、家庭的で親しみやすいキャラクターと芯の強さが支持されているタレントの大沢あかねさん（40歳）。最近、急な“美人化”で話題になっているのだ。元々、「朝、顔を洗うのも面倒だった“放置肌”」という大沢さん。「このままではヤバい」と36歳の時に一念発起し、“自分流の美容法”をコツコツと続けてきた。すると、その成果が目に見える形で現れたという。このたび、その美容法や実体験をまとめ