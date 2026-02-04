LOFTからの発表です。【映像】立体シールの販売についてLOFTからの発表「立体シールの販売見合わせについて『ボンボンドロップシール』『うるちゅるポップシール』『ドロップジェリーシール』の3シリーズは、全国的な品薄と混雑防止のため、当面の間、ロフトネットストア含むロフト全店で販売を見合わせいたします。再開時期は未定となります。何とぞご了承ください」（『ABEMA NEWS』より）