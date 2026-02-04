3月末でアイドルを卒業する根本凪が、3日発売の『週刊SPA!』2月10日号に登場。卒業を目前に控えたタイミングでの掲載となり、7年ぶりとなるセカンド写真集に収めきれなかったアザーカットを披露する。【写真】同号の「グラビアン魂」には小日向優花が登場同号では「表紙の人＆美女地図」を根本が担当。アイドル活動の終章にふさわしい内容として、磨き上げてきたスタイルと表現力を存分に見せている。2月18日発売のメモリアル