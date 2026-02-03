フジテレビの親会社フジ・メディア・ホールディングス（HD）の清水賢治社長が3日、都内の同局で会見を行い、投資家の村上世彰氏が関与する大株主から切り離しを迫られていた不動産事業に関し、外部からの出資受け入れの検討を始めると発表した。また、村上氏側が保有する株式を含め、総額約2350億円を上限に大規模な自社株買いを行うことも明らかにした。村上氏側は株式公開買い付け（TOB）の方針を撤回した。両者の対立は収束に向