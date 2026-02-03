フィギュアスケート男子で２００６年トリノ五輪金メダリストのエフゲニー・プルシェンコ氏（ロシア）が、ミラノ・コルティナ五輪について分析した。プルシェンコ氏はロシアメディア「スポーツ・エクスプレス」に対し自身の五輪での経験を語った。「私は４回の五輪を経験したが、これはまったく別の大会。ヨーロッパ選手権、ロシア選手権、ＧＰ戦とは異なる。五輪の旗を見ると、すぐに緊張してしまう！これと戦う必要がある」