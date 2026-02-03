テレビ大分 八田與一容疑者が重要指名手配されている大分県別府市で起きたひき逃げ事件は2026年1月で発生から3年7か月となりましたが事件解決には至っていません。 2月2日、大分県警は1月末時点で、あわせて1万2314件の情報提供があったと発表しました。この1か月に285件の情報が寄せられています。これまでに寄せられた情報は地域別では関東が最多となっています。 別府市の事故現場（2022年） この事件