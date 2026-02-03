今季からDeNAに加入したジョン・デュプランティエ投手（31）が3日、1軍キャンプ地の沖縄県宜野湾市内で入団会見に臨んだ。ビザとパスポートの取得に関するトラブルに見舞われて当初の予定より来日が遅れたが、新たなユニホームに身を包み「この数カ月間、日本が恋しかった。また日本に戻ってくることができてうれしい」と笑顔をみせた。阪神でプレーした昨季は15試合で6勝3敗、防御率1・39の成績を残してリーグ優勝に貢献した