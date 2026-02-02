望まない妊娠を防ぐ「緊急避妊薬」が医師の処方箋がなくても、2日から大分県内でも一部の薬局で購入できるようになりました。 【写真を見る】「緊急避妊薬」が処方箋なしで購入可能に大分県内6店舗で先行販売、プライバシー確保を徹底 緊急避妊薬「ノルレボ」はこれまで一部の薬局で試験的に販売されていましたが、2日からは医師の処方箋がなくても購入が可能となりました。 厚生労働省によりますと、県内でこの「ノル