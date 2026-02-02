大分県警察学校で10か月間の研修を終えた初任科生の卒業式が行われ、31人が警察官として現場へ新たな一歩を踏み出しました。 【写真を見る】「全身全霊で職務を全う」大分県警察学校で卒業式初任科生31人が決意を胸に現場へ 県警察学校で2日、卒業を迎えたのは去年4月から10か月にわたり法律や逮捕術などを学んだ初任科長期課程の31人です。 式では卒業証書が授与されたあと県警の平松伸二本部長が「県民のために全力を尽く