スタジオパーソルでは「はたらくを、もっと自分らしく。」をモットーに、さまざまなコンテンツをお届けしています。 慶應義塾大学法学部を卒業後、新卒で広告代理店に入社した夏目志穂さん。順風満帆に見えるキャリアのスタートだったものの、「自分の心が震えることをやりたい」という想いを貫き、アイドルグループ『Palette Parade』への加入を目指してオーディションに挑戦。見事、最終審査に合