別府大分毎日マラソン別府大分毎日マラソン（大分市高崎山・うみたまご前〜ジェイリーススタジアム）が1日に行われ、ラストランとなった青学大・荒巻朋熙（4年）は2時間13分56秒で29位だった。正月の箱根駅伝では無念のメンバー外となったが、感謝の思いを胸に走り切った。競技人生を完走した。今大会には同大のエース・黒田朝日（4年）らもエントリー。荒巻はいつもの練習かのように、同僚と先頭集団の中でまとまって走った。