イラストレーター・漫画描きのきさらぎさんの漫画「貴様ァァァァアァアァッッッッ!!!!」が、Xで合計500以上の「いいね」を集めて話題となっています。【漫画】本編を読む夫が、自分のフェイスシェーバーで鼻毛を処理しているのを目撃した妻。何とか怒りをこらえ、夫にそのフェイスシェーバーを譲った妻でしたが、数日後…という内容で、読者からは「あかんですね、これは！」「落ち着こうとしていてえらい」などの声が上がって