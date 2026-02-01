やさしい味わいの本格スパイスカレー／tabitabi「ミールス フルセット」1600円築約100年の町家カフェで味わえるのは、辛さを抑えた本格派のスパイスカレー。なかでも人気の「ミールス フルセット」は、南インドの「ミールス」をベースに考案。肉カレー2種、野菜カレー3種を一皿に盛り付けてあり、惣菜とよく混ぜて食べるのがおすすめです。絵本などが飾られたほっこりできる店内古民家を巧みにリノベーションした店舗■ tabitabi（