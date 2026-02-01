「ミールス フルセット」1600円

築約100年の町家カフェで味わえるのは、辛さを抑えた本格派のスパイスカレー。なかでも人気の「ミールス フルセット」は、南インドの「ミールス」をベースに考案。肉カレー2種、野菜カレー3種を一皿に盛り付けてあり、惣菜とよく混ぜて食べるのがおすすめです。

絵本などが飾られたほっこりできる店内

古民家を巧みにリノベーションした店舗

■ tabitabi（たびたび）

住所：奈良県大和郡山市矢田町通1-1

TEL：070-4133-4751

時間：11~17時

定休日：月曜

アクセス：近鉄郡山駅から徒歩3分

駐車場：提携あり(駐車券サービス)

「野菜とお豆のピザ」432円など

併設された工房で毎日手作りする、国産小麦の生地と豆類を使った多彩なパンが名物のお店。パンは持ち帰りだけではなく、喫茶スペースで季節のデザートやスープとともに味わうこともできます。

「秀長あんぱん」237円

2025年秋発売、秀長さんシールが目印の「秀長あんぱん」。緑豆餡を使い、あっさりした甘さが特徴です。

中庭を眺めながらくつろげる喫茶スペース

■ 豆パン屋アポロ（まめぱんやあぽろ）

住所：奈良県大和郡山市高田口町40-4

TEL：0743-52-8106

時間：8〜18時(喫茶は10時30分〜16時）

定休日：水・木・日曜

アクセス：近鉄郡山駅から徒歩10分

駐車場：3台



古代米や雑穀を使った和スイーツが人気！／和カフェ モリカ

元禄15年（1702)創業。古代米や雑穀の品揃えが充実するモリカ米店に併設されているカフェ。穀物や地元産果物などを使った、体にやさしい和スイーツを味わえます。

「こおりやま 秀長Ver.」1600円

5月中旬〜9月に提供するかき氷に注目。写真は大和大納言あずきのこし餡シロップ、茶人だった秀長さんにちなむ抹茶シロップをかけ、郡山城の瓦モチーフのクッキーをトップにした、見た目も可愛い一品です。

プチプチした食感の古代米と五穀の「おはぎ」500円もおすすめ。

■ 和カフェ モリカ(わかふぇ もりか)

住所：奈良県大和郡山市柳3-1

TEL：0743-52-2059

時間：10〜17時（16時30分LO)

定休日：土・日曜、祝日

アクセス：近鉄郡山駅から徒歩3分

駐車場：3台

個性派ショップで楽しむ本格コーヒー／K COFFEE

元ガソリンスタンドを利用したオープンエアーのコーヒーショップ。ユニークな佇まいにまず目が行きますが、実力派ロースターとしても注目されています。自家焙煎のコーヒーは「飲みやすい」「淹れやすい」がコンセプト。淹れたての「コーヒー」600円は香りも味わいもパーフェクト！

「秀長ブレンド」250円

おみやげにもぴったりな秀長さんモチーフのコーヒーパック。

肩ひじ張らないコーヒーショップは地元の憩いの場になっています。

■ K COFFEE（けーこーひー）

住所：奈良県大和郡山市柳4-46

TEL：090-6986-3255

時間：10〜17時

定休日：水・木曜

アクセス：近鉄郡山駅から徒歩8分

駐車場：1台

柵を設置しているのでペット同伴も安心

郡山城跡内にあるカフェ。ペット同伴OKの広々したテラス席から、本丸天守台の豪壮な石垣を正面に望めます。歴史と自然をたっぷりと感じながら、ゆっくりお茶を楽しむことができるのが魅力です。お店は城跡東側の追手門からが近いですよ。

「抹茶パフェ」1000円

お城の形をした最中がかわいいパフェ。北海道産小豆の餡などを使用しています。

■ 番屋カフェ（ばんやかふぇ）

住所：奈良県大和郡山市城内町2-7

TEL：0743-25-1545

時間：10~16時

定休日：月・火曜

アクセス：近鉄郡山駅から徒歩10分

駐車場：7台

「昆布うどん 」700円

明治初期創業の昆布店。自慢の昆布を使ったうどんも提供しています。だしには1年間寝かせてうま味の増した北海道産羅臼昆布を使用しており、珠玉の一杯を味わえます。「昆布うどん」は、たっぷりのった北海道産真昆布の太白おぼろがだしに溶け込んで美味！

「卵天ぷら」「ちくわ天」各150円

天ぷらも多彩。うどんにトッピングしたり卓上の昆布茶の粉をかけて食べても美味しいですよ。

お店は柳町商店街（通称・金魚ストリート）にあります。店内では昆布飴や昆布の佃煮なども販売しているのでおみやげにも。

■ 鶴田昆布店（つるたこんぶてん）

住所：奈良県大和郡山市柳2-26

TEL：0743-52-2403

時間：うどん11時~14時30分、昆布販売9〜17時

定休日：水・木・日曜

アクセス：近鉄郡山駅から徒歩5分

駐車場：なし

ローマピッツァの名店が城下町に／ピッツェリア サンプーペー

パン店として創業し40年以上の歴史をもつピッツェリア。イタリアで修業を積んだオーナーシェフによる石窯焼きの本格ローマピッツァが自慢です。薪を使った石窯で焼くピッツァは表面は香ばしく中はモチっと絶妙な焼き上がり。ほか、地元奈良で獲れたジビエを使った料理にも注目です。

「ピッツァセット」2140円※ランチ限定

看板メニューのマルゲリータなどから選べるピッツァに、サラダとドリンクが付いてくるランチ限定のセットがおすすめ。

店舗は細い路地沿いにありますが、店内は広々。隠れ家的な雰囲気もいい感じです。

■ ピッツェリア サンプーペー（ぴっつぇりあ さんぷーぺー）

住所：奈良県大和郡山市北大工町12

TEL：0743-52-2200

時間：11~14時、17〜21時

定休日：火曜、第2月曜

アクセス：近鉄郡山駅から徒歩5分

駐車場：8台



