きょう午後、東京・武蔵野市の住宅で4歳ぐらいの女の子が刺され、意識のない状態で病院に搬送されました。警視庁は殺人未遂容疑で母親を逮捕しています。警視庁によりますと、午後3時ごろ、東京・武蔵野市関前の住宅で、「近所の8歳の男の子が血だらけで『刺された』と言っている。家から逃げてきたようだ」と近くに住む女性から110番通報がありました。この女性の家には、手の甲にけがをした8歳ぐらいの男の子が逃げてきて、命に