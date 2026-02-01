ベネズエラへの着任をSNSで報告する米特使のローラ・ドグ氏/Embajada de los EE.UU., Venezuela/@usembassyve/X（CNN）米国のベネズエラ担当の新たな特使、ローラ・ドグ氏が1月31日、ベネズエラの首都カラカスに到着した。トランプ米政権は、約7年ぶりとなる同国での大使館再開を目指している。ドグ氏はSNSへの投稿で「今、ベネズエラに到着した。チームとともに仕事に取りかかる準備ができている」と述べた。投稿には、飛行機を降