詐欺電話や迷惑電話は年々増える一方で、「知らない番号には出ない」という自衛策は当たり前になりつつある。また、子どもを狙う犯罪も増える一方だ。こうした現状に対処すべく、警察も動き出した。こうした犯罪から身を守るための警察公式スマホアプリを作成、配布しているのだ。今回は「デジポリス」（警視庁）、「フーくん・ケイちゃんの防犯マスター」（大阪府警）という2つのアプリを紹介する。（テクノロジーライター大谷