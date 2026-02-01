日本銀行の利上げに伴う「金利のある世界」の到来を受け、地方銀行が預金獲得に向けた取り組みを強化している。地銀は、地方の人口減少などで預金が流出する危機感が強い。魅力的な金利水準や地域色を打ち出して県内外から預金を集めたい考えで、メガバンクやインターネット専業銀行と差別化を図れるかどうかがカギを握っている。（大塚健太郎）業界最高水準の預金金利島根銀行は１月９日、スマートフォン支店「しまホ！」で、