俳優の米倉涼子（５０）が３１日、公式サイトを更新。３０日に東京地検が麻薬取締法違反容疑などについて不起訴処分を発表したことを受けてコメントを発表した。米倉は昨年１０月、関東信越厚生局麻薬取締部による家宅捜索を受けたことを一部で報じられ、１２月に事実と認めていた。今月に入り、同部が東京地検に書類送検していたが、不起訴となった。米倉はこの日、サイトに「関係者及びファンの皆様」と題した文書を投稿。