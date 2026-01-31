「なぜ市販化されなかったのか」の声もスズキのコンパクトワゴンといえば、現在では「ソリオ」がその代表格として高い人気を誇っています。ソリオは限られたボディサイズのなかで最大限の室内空間を確保し、使い勝手の良いスライドドアを備えることで、日本のファミリー層から絶大な支持を得てきました。【画像】超カッコいい！ これがスズキの「コンパクト3列“ミニバン”」です！ 画像で見る！（30枚以上）そんなスズキが