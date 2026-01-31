テコンドー教室に通っていた5歳の児童をマットの中に逆さまに入れるなどの虐待を加え、死亡させた館長の30代男について、韓国最高裁が懲役30年の刑を確定させた。【注目】韓国柔道指導者、女子高生“首絞め”も虐待否定「正当な授業」1月30日、法曹関係者によると、最高裁・第1部（主審：マ・ヨンジュ大法官）は前日の29日、児童虐待致死などの罪で拘束起訴された被告人チェ氏に対し、懲役30年を言い渡した原審判決を確定した。チ