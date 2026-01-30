東京都は5年連続で過去最大となる9兆6530億円の2026年度予算案を発表しました。特別会計と公営企業会計を加えるとスイスの国家予算を上回ります。2026年度の一般会計歳出総額は前年度より4950億円多い9兆6530億円と5年連続で過去最大となります。特別会計と公営企業会計を加えると約18.7兆円となり、スイスの国家予算17.2兆円を上回ります。都税収入は、企業収益の堅調な推移などにより、2025年度に比べ4560億円増え、過去最大の7