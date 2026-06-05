高市総理大臣の陣営が、総裁選などで他の候補者を中傷する動画を作っていたとする週刊誌の報道について、国会で野党側が高市総理を追及しました。週刊誌が公開した関係者の音声について、4日の国会では「確認していない」と答弁した高市総理は、5日午前の参議院予算委員会で「昨夜遅く確認した」と明らかにしました。高市総理：秘書本人かどうか、あのような音声をもとに判断することは、難しい。私と会話している時よりもかなり高