俳優の東出昌大が31日放送MBSテレビ『痛快！明石家電視台』（後3：00〜4：00※関西ローカル）に出演。スキャンダル直後の心境を明かす。【番組カット】NGなしの赤裸々トーク！真剣に答える東出昌大一般観覧者50人がゲストに質問をする名物企画「なにをきくねん」に東出が登場。実に11年ぶりという共演に、MCの明石家さんまが「この11年の間にいろいろあったんだ」としみじみ語りかけると、東出は「いろいろありました」と笑