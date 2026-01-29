50周年を迎えたローソンへ、30周年を迎えた『水曜どうでしょう』が記念グッズを作成した。＞＞＞onめでとう缶の中身をチェック！（写真5点）『水曜どうでしょう』よりお知らせが届いた。DVDやブルーレイの全国販売をはじめ、様々な形で長年お世話になり続けている「青屋敷」ことローソンさんが、2025年6月にめでたく50周年を迎えたことを記念し、北海道の弱小ローカル局に生まれ、奇しくも2026年に30周年の節目を迎えた『水曜どう