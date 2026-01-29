【水曜どうでしょう】50周年のローソンを30周年のどうでしょうがお祝い！ 青いonちゃんも登場
50周年を迎えたローソンへ、30周年を迎えた『水曜どうでしょう』が記念グッズを作成した。
＞＞＞onめでとう缶の中身をチェック！（写真5点）
『水曜どうでしょう』よりお知らせが届いた。
DVDやブルーレイの全国販売をはじめ、様々な形で長年お世話になり続けている「青屋敷」ことローソンさんが、2025年6月にめでたく50周年を迎えたことを記念し、北海道の弱小ローカル局に生まれ、奇しくも2026年に30周年の節目を迎えた『水曜どうでしょう』より、ささやかながらお祝いの記念グッズを作らせていただきました！
おそらくこれが最初で最後になるであろう「青いonちゃん」に、ローソンカラーの『水曜どうでしょう』シール＆ハンドタオル。どれもこれも今、ここでしか手に入らないレアグッズばかりです！
数量限定につき青いもの好きのどうでしょう藩士諸氏は是非お早めに！
「onめでとう缶」の内容は、「水曜どうでしょう30thロゴ入りonめでとう缶」「なんでそんなに青いんだよオン ぬいぐるみ」「水曜どうでしょう 塩ビシール（青屋敷カラーver.）」「水曜どうでしょう ハンドタオル（青屋敷カラーver.）」の4種。この機会でしか手に入らない青いonちゃんは貴重なグッズ。onちゃんファンはお見逃しなく。
（C）2026HTB
＞＞＞onめでとう缶の中身をチェック！（写真5点）
『水曜どうでしょう』よりお知らせが届いた。
DVDやブルーレイの全国販売をはじめ、様々な形で長年お世話になり続けている「青屋敷」ことローソンさんが、2025年6月にめでたく50周年を迎えたことを記念し、北海道の弱小ローカル局に生まれ、奇しくも2026年に30周年の節目を迎えた『水曜どうでしょう』より、ささやかながらお祝いの記念グッズを作らせていただきました！
おそらくこれが最初で最後になるであろう「青いonちゃん」に、ローソンカラーの『水曜どうでしょう』シール＆ハンドタオル。どれもこれも今、ここでしか手に入らないレアグッズばかりです！
数量限定につき青いもの好きのどうでしょう藩士諸氏は是非お早めに！
「onめでとう缶」の内容は、「水曜どうでしょう30thロゴ入りonめでとう缶」「なんでそんなに青いんだよオン ぬいぐるみ」「水曜どうでしょう 塩ビシール（青屋敷カラーver.）」「水曜どうでしょう ハンドタオル（青屋敷カラーver.）」の4種。この機会でしか手に入らない青いonちゃんは貴重なグッズ。onちゃんファンはお見逃しなく。
（C）2026HTB