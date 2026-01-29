登山家・野口健さんの娘である野口絵子さんは1月29日、自身のXを更新。ミス日本グランプリとミス日本「海の日」をW受賞したことを報告しました。（サムネイル画像出典：野口絵子さん公式Xより） All About

登山家・野口健さんの娘である野口絵子さん ミス日本W受賞を報告

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

この記事の見出しと要約はライブドア社が開発したAIにより自動生成されたものです。実験的な機能のため、記事本文と併せてご確認ください。
  • 野口健さんの娘が29日、ミス日本グランプリとミス日本海の日」を受賞した
  • 「自分の目で見て学んできた事を大切に」と今後の抱負も宣言
  • ファンからは「まさに才色兼備!」「まさに才色兼備!」などの声が寄せられた
記事を読む

おすすめ記事

  • 楽天・前田健太
    楽天・前田健が日本一３度レジェンド女性剣士と再会　高校卒業以来　過酷なＰＬ剣道部に「衝撃を受けてました　笑」　画伯直筆、不思議な剣士画の色紙も 2026年1月24日 9時44分
  • 工藤静香（C）モデルプレス
    工藤静香「スーパー40だね」人気芸能人の誕生日祝福「意外な繋がりにビックリ」「素敵な関係」反響続々 2026年1月27日 12時41分
  • 野口絵子さん（2026年1月撮影）
    ミス日本グランプリの野口絵子さん「人生でティアラをかぶる日が訪れるとは…」 2026年1月29日 10時50分
  • 青木祐奈「やり続けて良かった」　初タイトルに喜び
    青木祐奈「やり続けて良かった」　初タイトルに喜び 2026年1月24日 16時55分
  • 西川愛也
    「なにこれキュン死♥」「愛也の顔が可愛すぎ」とＳＮＳ　外野の師匠からの手荒い祝福を西武・西川が報告「澄まし顔やめろとつねられました笑」 2026年1月28日 21時6分

    • ランキング

    • 総合
    • 国内
    • 政治
    • 海外
    • 経済
    • IT
    • スポーツ
    • 芸能
    • 女子
    1. 1. 中国春節 日本は旅行先「圏外」
    2. 2. 男性2人に不同意性交? 3回目逮捕
    3. 3. 妻と娘殺害 死刑判決覆され激怒
    4. 4. 星野源 新垣結衣との生活を告白
    5. 5. 遅刻に腹立て…全員欠席扱いに
    6. 6. 水路に女性 技能実習生が命救う
    7. 7. ホットドッグ誤嚥 1.8億円賠償へ
    8. 8. 真美子さんのイヤリング 反響
    9. 9. 発達障害で解雇 会社に賠償命令
    10. 10. 【速報】東京・台東区で4億円強盗か　付近ではひき逃げ事件の発生も　警視庁が関連を捜査
    1. 11. 中国人女性 29年前に不法入国か
    2. 12. 「自民批判」音楽家の投稿相次ぐ
    3. 13. 関東「はしか」感染の報告相次ぐ
    4. 14. 人命救助「母国では当たり前」
    5. 15. 『トモダチコレクション』13年ぶり新作、4月16日発売決定　『トモダチコレクション わくわく生活』最新映像公開
    6. 16. 渡邊渚「日本は性欲に甘い国」
    7. 17. 福岡パルコ、営業終了へ…発表
    8. 18. 中国サッカー 73人を永久追放
    9. 19. 中原中也が自作書き写した原稿発見
    10. 20. がん抑制に繋がる生活習慣と食品
    1. 1. 男性2人に不同意性交? 3回目逮捕
    2. 2. 妻と娘殺害 死刑判決覆され激怒
    3. 3. 遅刻に腹立て…全員欠席扱いに
    4. 4. ホットドッグ誤嚥 1.8億円賠償へ
    5. 5. 水路に女性 技能実習生が命救う
    6. 6. 発達障害で解雇 会社に賠償命令
    7. 7. 【速報】東京・台東区で4億円強盗か　付近ではひき逃げ事件の発生も　警視庁が関連を捜査
    8. 8. 中国人女性 29年前に不法入国か
    9. 9. 関東「はしか」感染の報告相次ぐ
    10. 10. 人命救助「母国では当たり前」
    1. 11. 福岡パルコ、営業終了へ…発表
    2. 12. 中原中也が自作書き写した原稿発見
    3. 13. ニパウイルス アジアで流行懸念
    4. 14. 【速報】去年の小中高生の自殺者数532人で過去最多に　原因・動機は「学校問題」が多い傾向　厚生労働省など
    5. 15. 田久保前市長を警察が任意聴取
    6. 16. ライブドアニュースからお知らせ
    7. 17. 死亡事故 公用車は130キロで衝突
    8. 18. 中国人宿泊の部屋「ごみ捨て場」
    9. 19. 4人遭難か 漁船の木札が漂着
    10. 20. 雅子さま発言 痛々しい気持ちに
    1. 1. がん抑制に繋がる生活習慣と食品
    2. 2. 排水口がつまる意外なもの3選
    3. 3. 富裕層の節税 国税庁が怒り心頭
    4. 4. 東国原氏 衆院選出馬の要請告白
    5. 5. 山本一太知事 前立腺がんを公表
    6. 6. 暴行動画を告発「デスドル」直撃
    7. 7. 衆院選 街頭演説に罵声集団
    8. 8. 首相官邸の偽サイト 複数を確認
    9. 9. 火葬場では遺族の服装に注目する
    10. 10. 母を呼び寄せ同居「笑顔消えた」
    1. 11. 夫が買ったあん肝に愕然 大反響
    2. 12. 高市人気で自民に勢い 維新苦戦
    3. 13. 私は「裏金」、他は「不記載」　自民の萩生田幹事長代行が発言
    4. 14. 退職理由を公開 モームリに疑問
    5. 15. 「中道」です 連呼させた理由は
    6. 16. 「第二の思春期」中年抱く虚無感
    7. 17. 岸和田前市長が反論！三崎優太と立花孝志が暴く“大阪府岸和田市の闇” メディア報道の真相
    8. 18. 「七光」米山氏の夫婦喧嘩に発展
    9. 19. 炎上議員 リプ欄が大喜利状態に
    10. 20. 妻殺し26年逃亡 容疑者の心の闇
    1. 1. 中国春節 日本は旅行先「圏外」
    2. 2. 印で「ニパウイルス」感染例確認
    3. 3. 馬の縫いぐるみ、中国で大人気
    4. 4. 「2026軍事力ランキング」を発表
    5. 5. 中国 ギャング構成員11人を処刑
    6. 6. AIで異常天体1300個超が確認
    7. 7. ウ兵1000人の遺体を返還 ロシア
    8. 8. 1週間氷だけ 韓国アイドルの減量
    9. 9. 韓国芸能人の公共マナー違反
    10. 10. 習近平氏と英首相が「会談」
    1. 11. 「春運」延べ約95億人が移動か
    2. 12. 韓へ関税警告 トランプ氏の狙い
    3. 13. 中国の山村で10時間停電、生きたブタをつるして運搬していたドローンが電線に引っかかる
    4. 14. 中国・習主席が英首相と会談
    5. 15. トッポッキに中国産原料…議論に
    6. 16. 中国の大型連休 95億人が移動か
    7. 17. 中国・大連市、冬も続く観光人気
    8. 18. 巨大“軸なし観覧車”誕生なるか、工事一時中断で「鉄くず」の声も。
    9. 19. サウジの新観光拠点が「異次元」
    10. 20. 登録者20万人のユーチューバー「有病長寿ガール」　腎臓がん闘病の末、28歳で死去
    1. 1. 残クレ購入車盗まれたらどうなる
    2. 2. 「楽しく死ねれば」33歳の月収額
    3. 3. 中高一貫校で落ちこぼれ続出の訳
    4. 4. 「FANG+」月1万積み立て…結果は
    5. 5. 金の価格3万円超の背景と見立て
    6. 6. 記憶喪失のモヒカン 恐怖の顛末
    7. 7. 重機整備士が辞めた地獄の現場
    8. 8. 生活費の仕送り なぜ税金は?
    9. 9. 世帯年収700万円でもらえる支援
    10. 10. 米大統領 TACO取引止めない理由
    1. 11. WAONポイント統合で何が変わる?
    2. 12. 【大人が持てる“絵本コラボ！ 2月1日発売】レオ・レオニ『フレデリック』×鹿革伝統革工芸「甲州印伝」。印傳屋「絵本作品コレクション」第2弾が2月1日発売！
    3. 13. 中国から予約減でも…稼働率上昇
    4. 14. 経団連、賃上げは「人への投資」
    5. 15. 金融庁、プルデンシャル検査着手
    6. 16. 【カルディ】ねこの刺繍入りバッグと紅茶や菓子などをセットに　「ネコの日バッグ」抽選販売
    7. 17. 【雪情報】ＪＲ西日本、運転取り止め可能性ある区間を公表　高速道路の通行止めは降雪状況次第
    8. 18. すき家デミグラスチーズ牛丼登場
    9. 19. 「支給停止調整額の見直し」解説
    10. 20. 高校無償化 入学した途端に請求
    1. 1. BEAMSがAmazonで全品40％OFF以上
    2. 2. VAIO 一部製品でロゴ剥がれる
    3. 3. OXOの「お湯を注ぐだけでいいコーヒーメーカー」、もう手放せない
    4. 4. シャープの次期スマホと見られる型番「SH-M34」の台湾版とシンガポール版が海外のeSIM対応機種に登録！AQUOS R11またはAQUOS wish6か
    5. 5. KDDI、衛星通信サービス「au Starlink Direct」の日本国内における接続エリアを2倍に拡大！領海に加えて接続水域を含む24海里が対象に
    6. 6. 「IIJセンシングデータマネジメントサービス」に熱中症リスク予測機能を追加
    7. 7. コンピューター歴史博物館が膨大なコレクションを無料でオンライン公開
    8. 8. 高速スクロール対応！スライドカバーを閉じて小さくなる静音Bluetoothマウス
    9. 9. パナソニック、製品本体にQRコード、修理を依頼しやすく
    10. 10. 新製品ニュース : 「EOS M3」の上位機種「EOS M6」が発売
    1. 11. 中国・イラン・北朝鮮・ロシアなどがGoogle製AIのGeminiを使ってサイバー攻撃を実行しているとGoogle脅威インテリジェンスグループが報告
    2. 12. Intelの「Core Ultra X9 388H」の性能が分かるベンチマーク結果たち、一部テストでRyzen AI Max 395を超えてバッテリー駆動時も高性能
    3. 13. 冬フェスライブは明和電機、BAND-MAID、PIP、そしてPlay-a-thon #egfes
    4. 14. 人工知能「Google Assistant」で操作できるスピーカー＆家電コントローラー「Google Home」をアメリカなどで11月4日に発売！すでに予約受付が開始され、価格は129ドル
    5. 15. 万能すぎる究極のUSBメモリー
    6. 16. お湯洗いが可能なヨーロピアンスタイルのAQUAのドラム式洗濯機
    7. 17. AmazonサイバーマンデーセールでSIMフリースマホなどが特価中！本日12月10日限定でZenFone ARやBlackBerry Priv・KEYone、Moto Z・Z Play・G5 Plusなど
    8. 18. 仮想通貨が実体化!?　ビットコインのコインが秋葉原で売っていたぞ！
    9. 19. 「FINAL FANTASY VII REMAKE」2020年3月3日に発売決定。最新トレーラーも公開
    10. 20. 超絶変態キーボード Chassepot C1000レビュー。イカした仕様だけど心中する覚悟も必要
    1. 1. 真美子さんのイヤリング 反響
    2. 2. 中国サッカー 73人を永久追放
    3. 3. ネトフリと連携、WBC中継を制作
    4. 4. 角田裕毅に「万全の準備」求める
    5. 5. バド渡辺勇大 日本代表辞退報告
    6. 6. 犬にするけど妻には…大谷に疑問
    7. 7. リバプールMF遠藤航を地元紙絶賛
    8. 8. 新庄監督「Dominate」を発表
    9. 9. 大分が注意喚起の声明「一切関係ございません」
    10. 10. ブラジルと「ほんとにやるんか」
    1. 11. 偶然ではない…F1テスト上位独占
    2. 12. 大谷翔平 3年連続4度目のMVP受賞
    3. 13. マンU監督 迷いなき采配を称賛
    4. 14. 日本選手権６連覇という偉業
    5. 15. MLB 投手ランキングに批判の声
    6. 16. SB徐若熙 3年後のMLB挑戦を宣言
    7. 17. 和歌ノ富士 教習所でドタバタ劇
    8. 18. 流れに逆らうと「不運のループ」
    9. 19. ジーター氏 批判集中の古巣擁護
    10. 20. メッシ歴代最多 レバンドフスキ
    1. 1. 星野源 新垣結衣との生活を告白
    2. 2. 「自民批判」音楽家の投稿相次ぐ
    3. 3. 『トモダチコレクション』13年ぶり新作、4月16日発売決定　『トモダチコレクション わくわく生活』最新映像公開
    4. 4. 渡邊渚「日本は性欲に甘い国」
    5. 5. アナの石井亮次 R-1準決勝進出
    6. 6. 名倉潤が沈黙 冗談抜きで心配に
    7. 7. オモロー山下 22歳年下と結婚
    8. 8. 目黒蓮 新CM抜擢の「異例ぶり」
    9. 9. ミヤネ屋を離れることに…報告
    10. 10. 「トモコレ」新作情報を凝縮
    1. 11. 11人告白 高1美女は成績もすごい
    2. 12. ラブホ描写連続 女性から嫌悪感
    3. 13. 漫画『弱虫ペダル』コミックス100巻、5月8日発売決定　発売まで100日の記念ロゴ＆ビジュアル公開
    4. 14. 53歳芸人「吉本の給与」を明かす
    5. 15. 高野「高飛び込み」の裏側を告白
    6. 16. 真栄田 耳医者から予想外の言葉
    7. 17. “最年長レースクイーン”片瀬亜乃　結婚を発表、お相手は「REAL　 AKIBA　BOYZ」けいたん
    8. 18. オモロー山下 22歳差婚を告白
    9. 19. 神宮寺勇太 別格の「神対応」
    10. 20. がんのグラドル 誹謗中傷に反論
    1. 1. しまむらで「今季1の高見え品」
    2. 2. 月5万円生活 米は1.5月で2kg消費
    3. 3. 「ラクなのに効く」理想の体へ
    4. 4. 「呪術廻戦」コラボカフェが開催
    5. 5. 36歳で美容に沼った大沢あかね
    6. 6. デート2回目で連絡途絶える32歳
    7. 7. 無印良品が値上げを発表、4・17より「食品」118品目など　セルフ式コーヒーサービスは100円→150円に
    8. 8. 約9人に1人 乳がんの疑いあり
    9. 9. バナナクリップで作る♡まとめ髪アレンジ♡
    10. 10. 年賀はがきの当選番号が決定
    1. 11. レースクイーン襲う…年齢の呪縛
    2. 12. 貝印が好評のヘアスムースブラシ
    3. 13. 「ボケ倒し漫画」注目集める
    4. 14. 1週間11万円の断食体験レポ
    5. 15. お腹ぽっこり、姿勢が原因?
    6. 16. やりすぎない こなれ感あるボブ
    7. 17. 似合わせでおしゃれ度アップ!?丸顔ボブのパーマアレンジ集
    8. 18. 2分腹筋でぽっこりお腹に終止符
    9. 19. Amazonで買ってよかった珈琲器具
    10. 20. 手作りより安い業務スーパーの冷凍トンカツ。「一口カツ」と「肩ロース」買うならどっち？