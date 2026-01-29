中国政府は2月の春節＝旧正月の期間に、過去最高となる延べ95億人が移動するとの予測を発表しました。中国メディアは、春節期間の海外の旅行先として人気だった日本が、ランキングのトップ10から外れたと報じています。中国政府は29日、2月2日から3月13日までの春節に伴う40日間の期間に、延べ約95億人が移動するとの見通しを明らかにしました。移動手段は、マイカーが全体の8割を占め、鉄道が約5億4000万人、航空機が約9500万人