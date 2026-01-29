行楽先のお土産でもらったり、自分で購入したりしたお菓子が入った缶。それぞれの特色を活かしたステキなデザインで楽しいですよね。今回はそのようなお菓子の缶にまつわる質問です。『テーマパークのお土産によくあるお菓子の缶。食べ終わった後、どうしている？』テーマパークのお土産でもらったお菓子が入っていた缶。かわいいしおしゃれだし、作りもしっかりしていますよね。つい「何かに使えるかも……」と残しておいてしまい