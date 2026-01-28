エトロは、自然と調和した新しいブランド不動産のビジョンを提案すべく始動した東南アジア初のレジデンスプロジェクト「エトロレジデンス プーケット」の完成イメージを公開した。【画像】わずか8邸のみ！希少かつラグジュアリーを兼ね備えた、エトロのレジデンスプロジェクト（写真4点）本レジデンスは、33エーカーに及ぶ「ガーデンズ・オブ・エデン」の中心に位置し、敷地面積の70%以上を自然に充てた、自然豊かな環境に誕生する