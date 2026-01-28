「出血多量で産まれた子は幼稚園や小学校の受験で不利になることがあるらしい」。1月14日にXに投稿された内容が物議を醸している。投稿者によれば、出産時の出血量を母子手帳に記載してよいか助産師から確認され、なぜそんなことを聞くのか問うと「“幼稚園や小学校受験で不利になる”と嫌がる人がいるから」と説明を受けたという。この投稿をきっかけに、Xには不安や疑問の声が相次いでいる。この噂の真相について探るべく、幼児