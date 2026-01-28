テレビ大阪の品田卓社長が２８日、大阪市中央区の同局で、新春社長会見に出席した。品田社長は冒頭、アフター万博を見据え「地元の大阪関西の放送局として貴重な経験を生かして、建物やハードの面、技術や理念といったソフトの面、それぞれのレガシーをしっかり未来につなげていけるよう、報道、ニュースを中心に継続して取り上げ丁寧にお伝えしていく」とあいさつした。また、自社制作番組については地元に愛される番組を制