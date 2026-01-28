ペルージャの日本代表アウトサイドヒッター石川祐希が、欧州チャンピオンズリーグ（CL）のリーグラウンド第4節ラス・パルマス（スペイン）戦に向けての意気込みを語った。クラブ公式サイトが伝えている。 CL連覇に向けて、リーグラウンド3連勝でグループCの首位に立つペルージャ。29日（木）4:30に行われる第4節ではここまで1勝2敗でグループ3位のラス・パルマスをホー