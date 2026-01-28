ペルージャの日本代表アウトサイドヒッター石川祐希が、欧州チャンピオンズリーグ（CL）のリーグラウンド第4節ラス・パルマス（スペイン）戦に向けての意気込みを語った。クラブ公式サイトが伝えている。

CL連覇に向けて、リーグラウンド3連勝でグループCの首位に立つペルージャ。29日（木）4:30に行われる第4節ではここまで1勝2敗でグループ3位のラス・パルマスをホームのパラ・バートンに迎える。

前日会見に出席した石川は「気持ちの持ち方がとても大事なので、正しいメンタリティでコートに立てるよう、しっかり準備しています」と精神面についてコメント。また「この試合から折り返し戦が始まりますし、ラス・パルマスのプレーについても、より多くの情報を得ることができます」とリーグラウンド後半戦の戦い方にも言及した。

また前回対戦には勝利したもののフルセットまで持ち込まれたラス・パルマスの印象について、「相手はサーブで強く攻めてきますし、レセプションもかなり安定しています。前回の対戦ではクイックを多く使ってきたので、こちらのサーブが大きな鍵になると思います。この試合は厳しく、そして僕たちにとってとても重要な一戦です。良い試合をしたいです」と話した。

公式戦19連勝中のペルージャ。ホームで20連勝へと到達できるか。