格安航空会社（LCC）のピーチ・アビエーションは札幌で開催されるアイドルグループ「嵐」のコンサートに合わせ、2026年3月13日〜16日に大阪（関西）−札幌（新千歳）線の深夜臨時便を運航する。1月27日に発表した。札幌市内のホテルの宿泊費や航空券代が高騰、受験生にも影響嵐の最終ツアーとなる「ARASHI LIVE TOUR 2026 『We are ARASHI』」の日程は、様々な形で話題になっている。北海道では、札幌市内にある大和ハウスプレミス