格安航空会社（LCC）のピーチ・アビエーションは札幌で開催されるアイドルグループ「嵐」のコンサートに合わせ、2026年3月13日〜16日に大阪（関西）−札幌（新千歳）線の深夜臨時便を運航する。1月27日に発表した。

札幌市内のホテルの宿泊費や航空券代が高騰、受験生にも影響

嵐の最終ツアーとなる「ARASHI LIVE TOUR 2026 『We are ARASHI』」の日程は、様々な形で話題になっている。

北海道では、札幌市内にある大和ハウスプレミストドーム（札幌ドーム）で、3月13日〜15日にかけて開催する。

25年11月22日の発表後、札幌市内のホテルの宿泊費や航空券代が高騰。SNS上では、ライブ前日に実施される北海道大学の後期日程入試の受験生にも影響が出るのではないかと心配する声が相次いだ。

北大生協は、受験生向けに航空券とホテルがセットになった「フライトパック」と、ホテルだけを予約する「宿泊」の2種類をそれぞれ前期・後期日程ごとに提供している。27日に公開した文書では、「札幌市内大型イベント」の開催を受け、「受験生のためのフライト・宿泊確保のために受験票の提出を求めることがあります」としていた。

「宿泊なしでも旅の時間を最大限に活用」

こうした中、ピーチはは27日、「札幌でのコンサートに伴う臨時便の運航を決定！ 大阪（関西）−札幌（新千歳）線の深夜便を期間限定で運航 〜宿泊なしでも旅の時間を最大限に活用〜」とのお知らせを公開した。

「深夜便を運航することで、現地の宿泊確保が難しい方や、翌日に予定が控えている方などでも宿泊なしで旅の時間を最大限に活用いただけるスマートな旅をサポートします」という。

13日から15日の期間は、大阪（関西）20時35分発、札幌（新千歳）22時30分着の便が、14日から16日の期間は札幌（新千歳）深夜2時発、大阪（関西）早朝4時25分着の便が運行される。

ライブの開演時間 は13日・14日のライブは18時、15日は16時を予定しているため、終演後に宿泊せず、飛行機で移動することが可能となる。

航空券は27日11時3分に販売が始まった。やや半端な時間のように思えるが、これは嵐のデビュー記念日「11月3日」に合わせたものとみられる。