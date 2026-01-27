仮面ライダームービープロジェクトとして1月7日から始まっていたカウントダウンの正体がついに発表。『仮面ライダーアギト』の新たな物語、『アギトー超能力戦争ー』が4月29日（水・祝）に公開決定。ティザービジュアル、特報、キャストのコメントが公開された。＞＞＞ティザービジュアルやキャストをチェック！（写真3点）仮⾯ライダー⽣誕の周年では記念イヤーにふさわしい作品が制作されてきた。⽣誕45周年で