革新的なデザインで世界中のファンを魅了し続けるCASETiFYが、ブランド創設15周年という節目に新たな一歩を踏み出しました。音楽、ファッション、アートの垣根を越えて活躍するG-DRAGONを、ブランド初の「グローバルiCON」に起用。自己表現とクリエイティビティを大切にする両者の出会いは、テックアクセサリーの枠を超えた新しい価値観を私たちに提示してくれます♡ G-DRAGONが体現するCASETiFYの世界観