【コメダ珈琲店】新作バーガーはドムドムとコラボ　“台湾ミンチ”を使った旨辛メニュー

喫茶店チェーン「コメダ珈琲店」は1月29日から、全国の店舗でドムドムハンバーガーとコラボした新メニュー「台湾ミンチのコメドムバーガー」を発売する。

価格は店舗によって異なり、840円〜910円（税込）。販売期間は3月上旬までを予定しており、テイクアウトにも対応する。

【この記事のすべての画像(5点)はこちら】ドムドムハンバーガー「今夜はまいたけバーガー」「春菊かき揚げバーガー」、コメダと初コラボした2026年の福袋など

コメダ珈琲店とドムドムハンバーガーは、コメダ側からの声掛けをきっかけに、2026年の福袋で初めてコラボレーションを実施。飲食メニューでのコラボは今回が初となる。

今回登場する「台湾ミンチのコメドムバーガー」は、ドムドムハンバーガーが2023年に販売した「台湾ミンチのニラたまバーガー」をヒントに開発。コメダの本社がある名古屋発祥の“台湾ラーメン文化”を取り入れた、両ブランドならではのバーガーとして仕上げた。

旨辛な台湾ミンチに、ふんわりとしたエッグオムレツ、キャベツ、オニオンスライスを合わせ、バンズで豪快にサンド。台湾ミンチは、しょうゆやニンニク、唐辛子を使用し、食欲をそそるクセになる味わいの肉そぼろに仕上げている。辛子マヨネーズを使用しているが、辛子抜きへの変更も可能だ。

なお、本商品は辛さのあるメニューのため、辛いものが苦手な人や子どもは注意が必要としている。

コメダ珈琲店は、「名古屋発祥のコメダだからこそ、地元の食文化を感じられる“台湾ミンチ”を取り入れたいと考えました。ピリッとした辛旨さと、ふんわり卵のまろやかさのバランスにこだわり、試作を重ねることで、コメダらしいボリューム感とドムドムらしい遊び心を融合させた一品に仕上げています」とコメントしている。

【画像】ドムドムハンバーガー「今夜はまいたけバーガー」「春菊かき揚げバーガー」など

ドムドムハンバーガーは1970年創業の、日本で最初のハンバーガーチェーン。象のキャラクター「どむぞうくん」を看板に、現在は全国で約30店舗を展開している。定番の「ハンバーガー」や「てりやきバーガー」に加え、「今夜はまいたけバーガー」や「春菊かき揚げバーガー」など、話題性の高い個性的なメニューでも注目を集めている。

ドムドムハンバーガー ロゴ