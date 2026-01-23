ＭＬＢ公式サイトは２２日（日本時間２３日）、ニューヨークの２球団が前２１日（同２２日）に行った２つの大きな動きが移籍市場に与える影響を検証した。同サイトが「市場が荒れた水曜日」と称した２１日、ヤンキースはコディ・ベリンジャー外野手（３０）と５年１億６２００万ドル（約２５７億円）で再契約に合意。一方、メッツはホワイトソックスからルイス・ロベルト外野手（２８）、ブルワーズからエース右腕フレディ・ペ