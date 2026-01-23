3月に開催される『2026 WORLD BASEBALL CLASSIC（2026 ワールド・ベースボール・クラシック）』（以下、WBC）。日本代表「侍ジャパン」には今回も大谷翔平（31）が参加することが決定しており、近く帰国するとみられている。スポーツ紙記者が語る。【写真】大谷と真美子さんが夫婦で着ていた「白黒ペアルック」私服。2024年のお披露目時から着用していた“ペアアイテム”も「2023年のWBCで帰国した際は、夜10時過ぎに羽田に到